Cate Blanchett überrascht mit Politsatire

Was beunruhigt Sie am meisten am Status quo der Welt?

Ich störe mich daran, dass es bei vielen Themen viel zu wenig Einigkeit gibt. Wenn es um etwas Faktisches wie den Klimawandel geht, benutzen die Leute noch immer das Wort «glauben» – als sei es keine Tatsache! Es gibt zu viele Krisen, die passieren, während wir uns immer noch mit der Debatte abmühen, ob diese Probleme real sind oder nicht. Ich habe das Gefühl, dass wir am Abgrund einer abstrakten Realität stehen, die der Film beschreibt. Wir haben uns von Sachverhalten abgewandt, die gelöst werden könnten. Stattdessen fliegen wir lieber zum Mars und beschäftigen uns mit fahrerlosen Autos. Warum vergeuden wir unsere Zeit und Energie mit diesem Scheiss, frage ich mich, wenn uns unser Planet bald um die Ohren fliegt?