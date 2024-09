Hummels mag keine roten Zahlen und investiert daher in Sachwerte wie Immobilien und Rohstoffe. Geldsorgen kennt die 36-Jährige offenbar nicht. Für eine grössere Produktion kassierte sie schon mal über 112'000 Franken, wie sie «finanzielle» offenlegt. Aber auch für weniger als 500 Franken Gage nimmt Hummels Aufträge an, wenn sie sich davon einen Mehrwert für ihre Karriere verspricht. «Ich investiere da auch gerne mal in mich», betonte die Mutter eines Sohnes.