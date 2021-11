Cathy Hummels warnt nach Feuer-Schock im eigenen Haus

Vier grosse pinke Kerzen auf goldenen Kerzenhaltern auf einem Kranz aus naturfarbenen Kunstblumen mit pinken Elementen – so sah der Adventskranz von Influencerin Cathy Hummels, 33, aus, wie sie auf Instagram zeigte. Doch was als schöne Deko begann, sorgte beinahe für eine echtes Feuerdrama in ihrem Haus.