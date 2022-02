Cathy Hummels wurde in Thailand brutal überfallen

Cathy Hummels (34) wurde am vergangenen Samstag in Thailand brutal überfallen und ausgeraubt. Sie habe von hinten einen Hieb auf den Kopf bekommen und der Täter habe mehrfach auf sie eingeschlagen. «Irgendwann realisierte ich, dass es hier um Leben und Tod geht und ich fing an, mich zu wehren», beschreibt sie die schreckliche Situation im «Bild»-Interview.