Céline Dion hielt ihre Krankheit 17 Jahre lang geheim

In einer Vorschau auf ein Interview mit der «Today-Show»-Moderatorin Hoda Kotb (59) schilderte Dion, dass es für sie irgendwann zu viel wurde, ihre Fans zu «belügen». Das vollständige Gespräch wird NBC am Dienstag ausstrahlen. 2022 sei die seltene neurologische Autoimmunerkrankung bei ihr diagnostiziert worden, doch sie habe schon lange davor im Geheimen mit der Erkrankung gekämpft. Sie beschrieb es als eine grosse Last, es vor ihren Fans zu verbergen. Sie habe jedoch gedacht, sie müsse sich für die Öffentlichkeit wie eine «Heldin» verhalten, während sie insgeheim das Gefühl hatte, dass ihr «Körper sie verliess». So habe ihre Stimme immer wieder versagt, sie stolperte häufig oder fiel hin.