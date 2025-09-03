Also doch!

Laut dem Bericht der französischen Zeitung hätte Dion am 17. Mai ihr Lied «Ne partez pas sans moi» auf der Basler ESC-Bühne singen sollen, mit dem sie 1988 den Eurovision Song Contest für die Schweiz gewonnen hatte. Doch kurz vor dem Auftritt habe die Sängerin einen Anfall erlitten, der sie am Singen hinderte. «Sie hat dann sofort die Schweiz verlassen und ist mit einem Privatjet zurück nach Las Vegas geflogen», schreibt die Zeitung. Nach dem gescheiterten Auftritt in Basel zeigte sich Dion nur einmal in der Öffentlichkeit – als Zuschauerin bei einem Coldplay-Konzert in Las Vegas, begleitet von ihren drei Söhnen.