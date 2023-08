Céline Dions Schwester ist bei ihr eingezogen

Céline Dion erfährt Unterstützung ihrer Schwester Linda in schweren Zeiten

In dieser schweren Zeit erfährt sie jedoch, wie «Hello!» berichtet, Unterstützung von ihrer Familie, insbesondere von ihrer Schwester Linda, die sich entschlossen hat, bei ihr einzuziehen, um sich um sie zu kümmern. Laut Claudette, einer weiteren Schwester von Céline, befindet sich die Sängerin derzeit mit ihren drei Söhnen René-Charles, Eddy und Nelson in ihrem luxuriösen Anwesen in Las Vegas. Sie kämpft mit den Auswirkungen dieser seltenen Krankheit, die durch Muskelkrämpfe und mangelnde Koordination gekennzeichnet ist. Die Symptome können durch Geräusche, Berührungen und emotionalen Stress ausgelöst werden.