An den diesjährigen Oscars wird es keinen roten Teppich geben

Zum ersten Mal seit 1961, also seit mehr als sechs Jahrzehnten, wird bei Hollywoods Oscarverleihung nicht der rote Teppich ausgerollt. Der berühmte Bodenbelag, auf dem die Stars ihre elegante und ausgefallene Mode zeigen, wird stattdessen in diesem Jahr in der Farbe «Champagner» gehalten sein. Vorhänge und andere Kulissenelemente werden aber weiterhin in der Signalfarbe Rot leuchten.