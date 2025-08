Charlize Theron steuert auf 50 zu

Theron modelte als junge Frau in Paris und Mailand, tanzte am angesehenen Joffrey Ballet in New York – und lebt seit vielen Jahren in Los Angeles. Ihr Lieblingsort aber bleibt Südafrika. «Das ist in meine Gene eingeschrieben. Nichts prägte mich mehr als das Leben dort in der Natur. Die Gerüche, das Licht, die Farben, die lebensfrohen Menschen – ich träume mich auch heute noch oft dorthin zurück.»