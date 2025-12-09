Cher (79) will ihren 40 Jahre jüngeren Freund heiraten

Auch in den sozialen Medien nimmt sie ihren Freund immer wieder in Schutz. «Es ist mir scheissegal, was jeder denkt. Die Hater werden immer haten. Es spielt keine Rolle, dass wir glücklich sind und niemanden belästigen», schrieb sie einst unter einen Post. Viele sind der Meinung, Cher würde Edwards nur ausnutzen, ihn als «Toyboy» sehen.