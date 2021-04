Cheyenne Ochsenknecht kündigt eine Baby-Auszeit an

Cheyenne Ochsenknecht erzählt ausserdem vom «ersten Ausflug» in einen Babyladen, den sie am Donnerstag gemacht haben, «weil wir ein, zwei Sachen so richtig dringend gebraucht haben, zum Beispiel ein Moskitonetz für den Kinderwagen». Oma Natascha, 56, und Onkel Wilson Ochsenknecht, 31, («Familie Bundschuh im Weihnachtschaos») begleiteten sie dabei. Auch das habe mit der schlafenden Mavie super geklappt. «Onkel Willy» postete prompt stolz ein Foto von «Mavie and me» auf seinem Instagram-Account. Zu sehen ist der Schauspieler mit Babyschale am Arm im Babyladen.