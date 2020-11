Cheyenne Ochsenknecht wurde trotz Spirale schwanger

Wie viel sie von ihrem Familienglück mit der Öffentlichkeit teilen möchten, davon hat Cheyenne schon genaue Vorstellungen: «Wir werden das Kind nur von hinten zeigen oder mal eine Hand oder einen Fuss.» Sie selber komme aus einer Generation, in der sie selber entscheiden konnte, ob sie in die Öffentlichkeit wolle oder nicht. Dies soll auch bei ihrem Kind so sein: «Ab einem gewissen Alter darf unser Kind selber entscheiden, wie es leben möchte.»