Chiara Ferragni: Ihr kranker Ehemann Fedez ist ihr Held

Er habe in der vergangenen Woche erfahren, dass er «einen seltenen neuroendokrinen Tumor in der Bauchspeicheldrüse» habe, teilte Fedez am 24. März seinen Fans ebenfalls bei Instagram mit. Bei einer sechsstündigen Operation sei zwei Tage zuvor ein Teil seiner Bauchspeicheldrüse inklusive des Tumors entfernt worden. Nach der OP gehe es ihm den Umständen entsprechend gut und er freue sich darauf, zu seiner Familie zurückzukehren.