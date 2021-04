Chloé Zhao und ihr «Nomadland» räumen bei den Oscars ab

Erstaunlich früh wurde dieses Jahr der Oscar für die «Beste Regie» verliehen. Dementsprechend früh wurde Geschichte geschrieben: «Parasite»-Regisseur Bong Joon-ho, 51, verkündete Chloé Zhao, 39, als Gewinnerin für ihren Film «Nomadland». Erstmals ging damit der Preis in dieser wichtigen Kategorie an eine Asiatin – und erst zum zweiten Mal überhaupt an eine Frau.