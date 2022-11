Erst kürzlich drehte er die Doku-Serie «Limitless» ab, in der er sich an die Grenzen des menschlichen Körpers wagt und versucht herauszufinden, wie wir alle ein gesünderes Leben führen und länger jung bleiben können. Dafür liess er sich natürlich von medizinischem Fachpersonal erst einmal durchchecken – und dabei fiel ein sehr unschönes Wort: Alzheimer. Der Aufschrei unter den Fans war gross, denn diese hörten den Begriff und behaupteten sogleich, dass ihr Donnergott an genau dieser Krankheit leide. Wer jedoch genau aufgepasst hat, kann etwas gelassener an die Sache gehen, denn fest steht: Nein, Chris Hemsworth hat kein Alzheimer. Aber was hat es mit dem ganzen Drama dann auf sich?