Seit zehn Jahren lässt Chris Hemsworth, 37, seine beeindruckenden Muckis in den «Thor»- und «Avenger»-Blockbuster spielen. Nächstes Jahr kommt «Thor: Love and Thunder» in die Kinos. Seit einem Jahr bereitet sich Hemsworth in seinem Zuhause im australischen Byron Bay darauf vor. Dazu gehören neben dem Bodybuilding auch tägliche Eisbäder, wie er in einem Interview mit dem britischen «Telegraph» erzählt. «Ich bin so trainiert und fit wie kaum je zuvor.»