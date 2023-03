Chris Rock teilt in neuem Comedy-Special hart gegen Will Smith aus

Immer wieder werde er gefragt, ob die Ohrfeige wehgetan habe. «Sie tut noch immer weh!», schliesslich seien die beiden komplett andere Gewichtsklassen. «Will Smith ist bedeutend grösser als ich. Und er dreht Filme, in denen er sein Shirt auszieht. Mich habt ihr nie in einem Film gesehen, in dem ich mein Shirt ausziehe. Sollte ich mal in einem Film am offenen Herzen operiert werden, würde ich dabei einen Pulli anhaben.»