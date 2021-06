Chrissy Teigen droht Designer Michael Costello mit Klage

Es sei nun «genug» und wenn die Anschuldigungen weitergehen würden, dann würde das von ihr nicht mehr über die sozialen Medien ausgefochten, sondern vor einem ordentlichen Gericht. Jeder Cent, den sie dann in einem Verfahren gegen Costello an möglichem Schadensersatz zugesprochen bekäme, wolle sie dann an einen Anti-Mobbing-Verein spenden. «Ich wünsche dir Frieden und Heilung», so Teigen weiter in Richtung Costello.