Chrissy Teigen guckt Frisur bei anderem Star ab

Inspiriert ist die neue Frisur offenbar von Reality-TV-Star Kourtney Kardashian, 42, «Keeping Up with the Kardashians». Denn Teigen schreibt zum Clip: «weil Kourtney Kardashian so keeeeyute aussah!». Besagte Kardashian hatte sich unlängst ebenfalls von ihrem langen Haar getrennt und die Veränderung auf ihrem Instagram-Account gezeigt.