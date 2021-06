So ganz gegessen scheint die Sache für Courtney Stodden also nicht zu sein. Und auch die Werbepartner von Chrissy Teigen sind schockiert von den Enthüllungen über die Frau von Sänger John Legend, 42. In den letzten Wochen kündigten sie reihenweise die Zusammenarbeit mit Teigen. So haben etwa die Kaufhausketten «Bloomingdales» und «Macy’s» ihre Deals mit dem Model gecancelt.