Christian Eriksen meldet sich mit einem Lächeln aus dem Spital

Christian Eriksen, 29, hat sich bei seinen Fans aus dem Krankenhaus gemeldet. Der dänische Fussballnationalspieler war am vergangenen Samstag beim EM-Spiel gegen Finnland auf dem Spielfeld nach einem Herzstillstand kollabiert. «Hallo zusammen, vielen Dank für die lieben und wunderbaren Nachrichten aus der ganzen Welt. Mir und meiner Familie bedeutet das sehr viel», schreibt Eriksen in einem Instagram-Post. Auf dem dazugehörigen Bild hält der Fussballprofi den rechten Daumen nach oben und lächelt in die Kamera.