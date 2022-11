Christina Applegate spricht über ihre MS-Diagnose

«Ich kann nicht ohne Stock gehen»

Am 17. November feiert die neue Staffel der Serie auf Netflix ihre Premiere. «Das ist das erste Mal, dass mich jemand so sieht, wie ich bin», erzählt Applegate in dem Interview weiter. «Ich habe 40 Pfund zugenommen, ich kann nicht ohne Stock gehen. Ich möchte, dass die Leute wissen, dass ich mir all dessen sehr bewusst bin.» Die Dreharbeiten waren anstrengend, wie die «New York Times» beschreibt. So musste Applegate an manchen Tagen mit einem Rollstuhl von ihrem Trailer zum Set gefahren werden.