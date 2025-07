«Christina und ihre Familie waren alles für mich»

«Seit Jahren muss er sich über mich stellen»

Dass Vinokurov solch versöhnliche Töne anschlägt, mag den einen oder anderen überraschen. Hat er doch erst im Juni den Zorn von Christina Hänni auf sich gezogen, als er auf Instagram erklärte, dass er es bereue, seine Tanzpartnerin nicht früher gewechselt zu haben. Das kam bei der Ehefrau von Luca Hänni (30) alles andere als gut an. Sie schoss zurück und meinte in ihrer Instagram-Story folgendes: «Seit Jahren muss er sich über mich stellen. Wenn mir jemand immer wieder ins Gesicht spuckt – so fühlt sich das an –, dann muss ich etwas sagen. Es reicht!»