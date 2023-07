Claire Danes und Hugh Dancy sind zum dritten Mal Eltern geworden.

Claire Danes und Hugh Dancy: Das Baby ist da

Claire Danes und Hugh Dancy wurden bei einem gemeinsamen Spaziergang in New York gesichtet. Die frischgebackene Mama zeigte sich im wallenden Sommerkleid und schob ihren Nachwuchs im Kinderwagen, während der stolze Papa die Taschen trug. Ihr drittes Baby hiessen die beiden offenbar still und heimlich willkommen, Geschlecht oder Name sind bislang nicht bekannt.