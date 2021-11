Claudia Schiffer gratuliert Tochter zum 17. Geburtstag

Claudia Schiffer, 51, hält ihr Familienleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit fern, Fotos ihrer Kinder sind eine Rarität. Zum 17. Geburtstag ihrer ältesten Tochter Clementine teilte das Supermodel jetzt ein seltenes Foto via Instagram. «Young and sweet, only 17», zitiert Claudia Schiffer den ABBA-Song «Dancing Queen» in ein paar angefügten Zeilen. Weiter schreibt sie: «Alles Gute zum Geburtstag, Clemmie – schön von innen und aussen.»