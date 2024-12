Claudia Schiffer verzichtet für ihre Familie auf Jobs

«Als ich in meinen 20ern war und um die Welt reiste, lag mein Fokus auf meiner Karriere – hart zu arbeiten, wettbewerbsfähig zu sein und an die Spitze zu kommen», erklärte Schiffer kürzlich gegenüber dem britischen «Hello!»-Magazin. «Das änderte sich, als ich Kinder bekam, und jetzt fühle ich mich glücklich, eine so wunderbare Familie zu haben.»