Welche Topmodel-Tochter ist das?

Ihr Privatleben ist privat

Der späte Schritt in die Öffentlichkeit könnte damit zu tun haben, dass Claudia Schiffer ihr Privat- und Familienleben immer strikt aus den Medien herausgehalten hat. Auch auf ihren privaten Social-Media-Kanälen dauerte es geschlagene 17 Jahre, bis zum ersten Mal ein Foto von Clementine zu sehen war. Zum 17. Geburtstag der Tochter postete Schiffer einen Schnappschuss von Clementine und gratulierte ihr mit einer Textzeile von Abba: «Young and sweet, only 17… Happy Birthday Clemmie – du bist schön. Von innen und aussen!»