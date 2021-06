Collien Ulmen-Fernandes will keine Influencer-Tochter

Auch Deutsche Promi-Kinder drängen ins Scheinwerferlicht von Social Media und sind als Influencer tätig. Allerdings sind sie bereits in einem Alter, in dem sie ihren Account selber bewirtschaften können und vor allem selbständig entscheiden, was und wieviel sie von sich preisgeben – wobei einige «dank» ihrer Eltern bereits einen Reality-TV-Background haben.