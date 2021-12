Comedy-Star Mirco Nontschew stirbt mit nur 52 Jahren

Nontschew wurde in den 90er-Jahren vor allem als Mitglied der Kultreihe «RTL Samstag Nacht» zum gefeierten Comedian. Auch mit den «7 Zwergen»-Filmen von und mit Otto Waalkes, 73, feierte er grosse Erfolge. Zuletzt war er in der Show «LOL: Last One Laughing» beim Streamingdienst Amazon Prime Video zu sehen. Eine neue Staffel mit ihm ist bereits abgedreht und sollte eigentlich Anfang kommenden Jahres ausgestrahlt werden. Er hinterlässt zwei Kinder.