Country-Legende Kenny Rogers ist tot

Im Herbst 2017 hatte sich Rogers in den Ruhestand verabschiedet. Bei seinem grossen Konzertfinale in der Bridgestonearena in Nashville war er ein letztes Mal an der Seite von Musiker-Freunden wie Dolly Parton, 74, oder Lionel Richie, 70, aufgetreten. Die letzten Jahre hatte Rogers zurückgezogen im US-Bundesstaat Georgia gelebt.