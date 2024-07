Wiederkehrende Comeback-Gerüchte

Ein weiteres Solo-Album, mit dem sie die vermeintliche «Blamage» ihres ersten Albums wieder aus der Welt rocken könnte, kündigte Love in den vergangenen zwanzig Jahren immer wieder mal an, veröffentlicht wurde es bisher noch nicht. Wie das Magazin «Exclaim» berichtet, kam es letztmalig im Oktober 2023 zu einer solchen Ankündigung, bei der die Musikerin für das anstehende Weihnachtsfest nichts Geringeres als «das längste Album in der Geschichte des Rock» in Aussicht stellte. Doch auch diesmal mussten ihre Fans ohne neue Musik von Courtney Love auskommen.