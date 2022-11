Manchester United kickt Cristiano Ronaldo raus

Cristiano Ronaldos (37) vergangene Tage und Stunden als ereignisreich zu bezeichnen, wäre untertrieben. Der Star, der derzeit mit der portugiesischen Nationalmannschaft bei der umstrittenen WM in Katar weilt, steht vor einem Wendepunkt in seiner Karriere. Wie der englische Verein Manchester United nun nicht sonderlich überraschend offiziell mitteilte, ist CR7 kein Teil der Mannschaft mehr: «Cristiano Ronaldo wird Manchester United mit sofortiger Wirkung und in beidseitigem Einverständnis verlassen», heisst es auf Twitter. Man danke ihm für seinen «immensen Beitrag» an den vergangenen Erfolgen des Clubs. Der Tweet ist inzwischen nicht mehr verfügbar.