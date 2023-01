Ronaldo Freundin landet mit Pelzmantel in der Wüste

Warum bist du so stolz darauf, so etwas zu zeigen?

Doch das Luxus-Winter-Outfit kommt nicht bei allen ihrer rund 44 Millionen Follower gut an. Während sich die einen für das argentinisch-spanisch Model freuen, empören sich andere über ihren protzigen Auftritt. «Deine Tasche ist eine Hèrmes, hergestellt aus gequälten Krokodilen. Warum bist du so stolz darauf, so etwas zu zeigen?» fragt jemand in die Runde. «Giorgina, ist es wirklich notwendig, Krokodilleder zu verwenden? Wirklich? Abgesehen davon, dass sie getötet und misshandelt werden, passen sie überhaupt nicht zu deinem Alter», meint eine andere Followerin.