Ein kühles Pint in der Hand, eine funkelnde, goldenen Rolex am Handgelenk. Cruz Beckham, der jüngste Sohn von Ex-Fussballstar David (47) und Sängerin Victoria Beckham (48), feierte in einem Londoner Pub seinen18. Geburtstag. Dies auch zur Freude seines Vaters und seines Bruders Brooklyn (23), die ebenfalls an der Sause dabei waren. Zu seinem grossen Tag liess sich Cruz gleich einmal ein neues Tattoo stechen, Cruz teilte in seinen Instagram Stories einen Schnappschuss des komplizierten Designs auf seiner linken Wade zusammen mit einem Foto des Tätowierers. Nebst dem Körperschmuck bekam Cruz auch eine neue goldenen Rolex-Uhr im Wert von knapp 37'000 Franken geschenkt, diese zeigte der Sänger auf einem Bild, das er auf Instagram postete. Es ist nicht das erste Mal, dass Cruz eine Uhr der Schweizer Luxusmarke erhält, bereits zu seinem 16. Geburtstag durfte er eine Submariner auspacken, wie die «Daily Mail» schreibt.