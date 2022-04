Cuba Gooding Jr. bekennt sich schuldig

Der Schauspieler Cuba Gooding Jr. (54) hat sich am Mittwoch in einem Anklagepunkt «der gewaltsamen Berührung» schuldig bekannt. Das berichtet unter anderem «The Hollywood Reporter». Die Vorwürfe in dem Prozess: Er soll 2018 und 2019 drei verschiedene Frauen in unterschiedlichen Nachtlokalen in New York sexuell belästigt haben.