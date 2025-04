Da kann der Europapark einpacken

Für alle Fans vom Europapark und Co. gibt es tolle Neuigkeiten: In Grossbritannien wird es einen neuen Freizeitpark geben – und dieser könnte den Europapark in den Schatten stellen. Wie «The Sun» berichtet, haben Minister der britischen Regierung ein «bahnbrechendes Abkommen» mit Comcast abgeschlossen, den Besitzern von Universal. Jetzt soll in England der erste Universal-Themenpark Europas entstehen. Das ist bereits bekannt: