Dakota Johnson eröffnet das ZFF 2025

«Dakota Johnson ist eine der faszinierendsten Schauspielerinnen des modernen Kinos. Sie verleiht ihren Figuren durch ihre Ehrlichkeit grosse Glaubwürdigkeit, und man spürt immer, wie sehr sie ihnen am Herzen liegen», sagt ZFF-Direktor Christian Jungen (52) begeistert. Johnson beeindrucke mit ihrer subtilen Ausdruckskraft und ihrer Fähigkeit «sowohl Publikumslieblinge als auch anspruchsvolle Charakterstudien zu verkörpern». «Dass sie unser Festival eröffnet und die Komödie ‹Splitsville› präsentiert, die sich auch mit ihrer Firma Teatime Pictures produziert hat, ist eine grosse Ehre und ein wunderbares Geschenk für das Zürcher Publikum», so Jungen weiter.