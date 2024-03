Dakota Johnson über eigene Kinder: «bin so offen dafür»

Die «Fifty Shades»-Darstellerin erklärt im Interview mit dem Magazin, dass sie aktuell an einem Punkt in ihrem Leben angekommen sei, an dem sie bereit sei, ganz neue Erfahrungen zu machen und sich Herausforderungen zu stellen. So auch einem eigenen Kind? «Ich bin so offen dafür», bekennt Dakota Johnson gegenüber «Bustle». Sie sei geradezu fasziniert für diese «verrückte, magische, wilde Erfahrung», wie sie das Mutter-Werden beschreibt. Sollte es in ihrer Bestimmung liegen, Mutter zu werden, so akzeptiere Johnson dies mit Freude: «Wenn es für mich bestimmt ist, dann bin ich absolut einverstanden», erklärt sie. «Wir sind nicht mehr lange hier, wenn ich also eine Mutter sein soll, dann nur zu», gibt sie weiter ihre Gedanken preis.