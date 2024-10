Nylon-Kuschelpelze gehen schnell kaputt

Klare Worte gibt es hingegen von der Zürcher Society-Lady Vera Dillier, die ihr Alter nicht geschrieben sehen möchte. Die Buchautorin von «Heirate nie einen Schweizer» liebt Pelze, besitzt rund 30 davon und trägt sie selbstbewusst – nicht nur bei sich zu Hause in St. Moritz GR, sondern auch an ihrem zweiten Wohnort in Zürich. Nerz, Zobel, Fuchs und Luchs wärmen sie im Winter. Neue kaufen würde sie zwar keine mehr, ausser auf dem Flohmarkt. Diese Exemplare lässt sie dann von einem Kürschner in Mailand neu schneidern. «Pelz tragen ist umweltbewusst und nachhaltig. All die Nylon-Kuschelpelze gehen schnell kaputt, sind nächste Saison aus der Mode, werden weggeworfen und verbrannt. Da schreit niemand nach Umweltschutz. Pelze hat man ein Leben lang.»