Daniel Aminati richtet kryptische Zeilen an seine Fans

Was will uns der deutsche TV-Moderator Daniel Aminati (52) damit sagen? In einem neuen Video auf Instagram spricht der Deutsche offen über das Loslassen nach Trennungen. In einem fast dreiminütigen Video ruft er dazu auf, toxische Beziehungen zu beenden und sich von Menschen zu lösen, die einem nicht guttun. Weiter sagt er: «Es gibt immer wieder Menschen, die einem die Energie rauben, die dich entmutigen. Und auf einmal hast du demjenigen auch noch erlaubt, zu entscheiden, wie du dich fühlst, wie du lebst, wie du dich selbst wahrnimmst.» Wer mit diesen Worten gemeint ist, ist unklar.