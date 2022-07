Daniel Brühl zieht mit der Familie nach Spanien

Zum einen seien es die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die seine Familie in der Grossstadt zu spüren bekommen habe. Ein weiterer Motor war «die Kriegssituation, die sich in Berlin viel näher anfühlt», erklärt der in Barcelona geborene Brühl. «Ich wollte speziell für meinen fünfjährigen Sohn, der jetzt viele Fragen stellt, die Chance bieten, in die zweite Heimat zu ziehen, wo es einfach friedfertiger ist».