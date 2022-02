Daniel Hartwich hört beim «Dschungelcamp» auf

Unter einem Instagram-Post, den RTL auf dem Dschungelcamp-Account zu Hartwichs Abschied veröffentlicht hat, schrieb Dschungelkönigin Jenny Frankhauser (29): «Meinen allergrössten Respekt, Daniel! Zeigt wieder nur einmal mehr, was für ein toller Mensch du bist.» Chris Töpperwien (47) pflichtete ihr bei: «Family First! Richtige Entscheidung in meinen Augen! Danke Daniel Hartwich!» Und Kult-Camper Thorsten Legat (53) ergänzt: «Der beste überhaupt. Es war mir eine grosse Ehre Daniel.»