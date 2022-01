Daniela Katzenberger: Darum passt Lucas so gut ins Dschungelcamp

Daniela Katzenberger, 35, meldete sich am Freitag als «Strohwitwe aus Malle» bei ihren Instagram-Follower*innen. In einer Reihe von Storys erzählte sie erst, wie «komisch» es sei, dass Ehemann Lucas Cordalis, 54, seit ein paar Tagen weg sei. Das Ehepaar lebt mit der gemeinsamen Tochter Sophia, 6, auf der Baleareninsel Mallorca. Cordalis befindet sich derzeit bereits in Quarantäne in Südafrika, wo er in wenigen Tagen am RTL-Dschungelcamp teilnehmen wird.