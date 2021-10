Ihre lässige Reaktion auf die gehässigen Kommentare zu ihrer Figur: Sie postet ein Stück Kuchen und schreibt dazu: «Liebe Grüsse, die fette Qualle». Und wer jetzt denkt, dass Daniela Katzenberger sich von Hatern im Netz den Spass an Instagram verderben lässt, der kennt die Frau aus Ludwigshafen am Rhein schlecht. Seit dem Verbannen der Kommentare finden sich auf ihrem Profil bereits viele Bilder der Katze im Pool, am Pool, auf dem Boot, im Wasser und im Bett. Und die Fotos zeigen vor allem eines: Eine Frau, die mit sich, ihrem Körper und ihrer Welt im Reinen ist.