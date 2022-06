Reality-Show-Darstellerin Daniela Katzenberger

«Ich habe einen Stall voll hässlicher Ex-Freunde»

Daniela Katzenberger ist bekannt dafür, dass sie gerade heraus sagt, was sie denkt. In ihrem Podcast «Katze & Cordalis», den sie zusammen mit ihrem Mann Lucas Cordalis macht, plaudert sie über Ex-Partner und verrät, dass sie auch schon mit einem Fan was hatte.