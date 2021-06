Daniela Katzenberger ist nicht mehr «Heino-Blond»

Um 22 Uhr enthüllte Katzenberger dann auch auf ihrem Social-Media-Kanal die volle Pracht: «Tadddaaa. Und so sehe ich JETZT aus. Ganz aktuell. Es ist nicht ganz dunkel geworden, aber auch nicht mehr so Heino-Blond. Und trotzdem habe ich mich bestimmt 2 Wochen jeden Tag vorm Spiegel gefragt: ‹Wer ist die fremde Frau da ?!?› Ist schon irgendwie ungewohnt, muss mich erstmal dran gewöhnen, dass ich da jetzt so einen dunklen ‹Rahmen› um mein Gesicht habe», kommentiert sie das Foto, auf dem die vor allem am Ansatz wesentlich dunkleren Haare zu sehen sind.