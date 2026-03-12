Daniela Katzenberger schockt mit verbrannter Haut nach Beauty-Behandlung

Erst der Schreckmoment, dann samtig-weiche Haut

Bei dieser intensiven Methode gehören Rötungen, Schwellungen und kleine Blutungen direkt nach der Behandlung häufig dazu. Nachdem die Haut als erste Reaktion heftig reagiert, wird der Heilungsprozess eingeleitet – es bildet sich eine Kruste. Innerhalb von zwei bis drei Wochen soll sich neue, glatte und straffe Haut bilden. Katzenberger bleibt bei ihrem aktuellen Anblick gelassen und nimmt das Ganze wie gewohnt mit Humor.