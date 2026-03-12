Daniela Katzenberger schockt mit verbrannter Haut nach Beauty-Behandlung

Daniela Katzenberger (39) sorgt mit ihrer neuesten Instagram-Story für Aufsehen. Die Kult-Blondine wollte sich «eine kleine Lasersession gönnen», doch das Beauty-Treatment endete mit einer unangenehmen Überraschung: verbrannte Haut. «Muddi hat sich ne kleine Laser-Session gegönnt. Sehe aus wie ne frische Portion Carpaccio. Man gönnt sich ja sonst nix», kommentiert sie selbstironisch ihr Selfie, das ihre knallrote, geschwollene Wange in Nahaufnahme zeigt. Fans sind schockiert, sie amüsieren sich aber auch über den offenen Umgang der «Katze» mit ihrem Beauty-Pannenmoment.
Um welche Beauty-Behandlung es sich genau handelt, verrät Katzenberger in ihrer Story nicht. Ihrem Aussehen nach ist allerdings darauf zu schliessen, dass es sich um eine CO2-Laserbehandlung handelt.
Erst der Schreckmoment, dann samtig-weiche Haut
Bei dieser intensiven Methode gehören Rötungen, Schwellungen und kleine Blutungen direkt nach der Behandlung häufig dazu. Nachdem die Haut als erste Reaktion heftig reagiert, wird der Heilungsprozess eingeleitet – es bildet sich eine Kruste. Innerhalb von zwei bis drei Wochen soll sich neue, glatte und straffe Haut bilden. Katzenberger bleibt bei ihrem aktuellen Anblick gelassen und nimmt das Ganze wie gewohnt mit Humor.
Trotzdem sind solche Behandlungen mit Vorsicht zu geniessen, denn sie können Risiken und Nebenwirkungen mit sich bringen. Die Laserbehandlungen gelten nichtsdestotrotz als effektive Methode, um Hautprobleme wie Aknenarben, Pigmentflecken oder Äderchen zu reduzieren.
Beauty-Eingriffe sind für die Frau von Lucas Cordalis (58) nichts Neues. Die 39-Jährige hat in der Vergangenheit bereits mehrfach offen über ihre Optimierungen gesprochen und lässt ihre Fans stets daran teilhaben – ob erfolgreich oder nicht.