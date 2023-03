Die Katzenberger-Frauen — also Daniela Katzenberger (36), die jüngere Schwester Jenny Fankhauser (30) und ihre Mutter Iris Klein (55) — brauchen wohl eine Pause vom Wahnsinn ihres Alltages. So gönnen sich die drei entspannte Spa-Ferien – und reisen ins noble Grand Resort in Bad Ragaz im Kanton St. Gallen. Während ihres Aufenthalts geniessen sie feines Luxus-Essen, hoffentlich beim dortigen Schweizer Spitzenkochs Sven Wassmer, und auch in den Tamina Thermen haben sie es sich gutgehen lassen.