Darf ich meinen toten Hund klonen?

Aus tierethischer Sicht problematisch

Ob das Klonen von Haustieren auch in der Schweiz möglich wäre, fragt Blick die Rechtswissenschaftlerin Sibel Konyo. Sie ist juristische Mitarbeiterin bei der Stiftung für das Tier im Recht: «Es gibt in der Schweiz dazu keine explizite rechtliche Grundlage im Gesetz. Klonen würde aber als Tierversuch gelten und jeder Tierversuch muss vor der Durchführung bewilligt werden. Wenn es ums Klonen von Haustieren geht, würde man keine Bewilligung erhalten, weil kein zulässiger Versuchszweck vorliegen würde.» Bewilligungsfähige Versuchszwecke finden sich etwa in der Wissenschaft und der Gesundheitsforschung.