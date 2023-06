Doch wer die «Katze» kennt, weiss, dass sie auch fauchen kann und so einen Vorwurf sicher nicht lange auf sich sitzen lässt. Und tatsächlich, in ihrer Story sprach sie den Kommentar wenig später an. Mit deutlichen Worten: «Soooo... Und jetzt mal für alle A****loch-Hirnis 'ne Portion Logik von mir, sogar gratis: Man sollte meinen, dass es logisch und einleuchtend ist, dass ich keine fremden Kinder bei Instagram poste. Und noch was: Das Leben findet auch offline statt! Klingt krass, ist es auch.» Und drunter schreibt sie noch klein: «Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten.»